Витебская область начала определяться с днями трезвости

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Власти Миорского района Витебской области определили дни, когда у них будет запрещена продажа спиртных напитков, это предусмотрено решением райисполкома № 158 от 11 марта, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом портале.
Антиалкогольные акции там пройдут 25 мая, 14 июня — в дни проведения в школах выпускных вечеров, 1 сентября на День знаний и 3 октября, когда отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
В эти дни алкоголь будут реализовывать в период с 00:00 до 24:00.
Но будут исключения: спиртное можно будет купить на разлив в общепитах, а также в магазинах для ритуальных обрядов, юбилейных и свадебных торжеств.