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Витебская область начала определяться с днями трезвости

В основном антиалкогольные акции вводятся в дни проведения школьных мероприятий, их цель — борьба с алкоголизмом и пьянством, а также популяризация здорового образа жизни.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Власти Миорского района Витебской области определили дни, когда у них будет запрещена продажа спиртных напитков, это предусмотрено решением райисполкома № 158 от 11 марта, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом портале.

Антиалкогольные акции там пройдут 25 мая, 14 июня — в дни проведения в школах выпускных вечеров, 1 сентября на День знаний и 3 октября, когда отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

В эти дни алкоголь будут реализовывать в период с 00:00 до 24:00.

Но будут исключения: спиртное можно будет купить на разлив в общепитах, а также в магазинах для ритуальных обрядов, юбилейных и свадебных торжеств.