Три новые меры поддержки для детей, учителей и участников СВО появятся в Самаре

В 2024 году в Самаре появятся три новых меры поддержки, об этом рассказала пресс-служба администрации города. Эти меры коснутся учителей, участников СВО и детей-инвалидов. Учителям, которые работают в муниципальных учреждениях, будут компенсировать расходы на аренду жилья, участникам СВО и членам их семей — предоставлять земельные участки, а детям-инвалидам — выплачивать пособие перед поступление в первый класс.