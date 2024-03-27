Три новые меры поддержки для детей, учителей и участников СВО появятся в Самаре

В 2024 году в Самаре появятся три новых меры поддержки, об этом рассказала пресс-служба администрации города. Эти меры коснутся учителей, участников СВО и детей-инвалидов. Учителям, которые работают в муниципальных учреждениях, будут компенсировать расходы на аренду жилья, участникам СВО и членам их семей — предоставлять земельные участки, а детям-инвалидам — выплачивать пособие перед поступление в первый класс.
— В этом году жителям Самары будут оказаны 74 меры поддержки, в том числе три новые, — уточнили в администрации города.
Так, в нынешнем году на ремонт жилья планируют предоставить 871 соцвыплату, на аренду — 172 выплаты, а на приобретение жилья отдельным категориям льготников — 238 социальных выплат.