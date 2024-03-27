В Намангане модернизируют международный аэропорт — подробности

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Возможности международного аэропорта Намангана будут расширены. Об этом стало известно во время презентации проекта модернизации воздушной гавани данного региона, сообщает пресс-служба президента страны.
Было отмечено, что модернизация аэропорта и повышение качества авиаперевозок даст возможность повысить экономическое благосостояние региона.
«Путь из Ферганской долины в другие регионы нашей страны лежит через перевал и не во всех направлениях доступны поезда. Поэтому сама жизнь диктует необходимость улучшения инфраструктуры аэропорта, что даст мощный стимул развитию бизнеса, транспортных услуг и туризма».
Отмечается, что в рамках проекта запланировано строительство грузового терминала, комплексов кейтеринга и заправки топливом, и других хозяйственных зданий. Также ожидается увеличение пропускной способности пассажирского терминала до 1 тысячи человек в час. Грузовой терминал усилит потенциал в сферах бизнеса, экспорта и транзита.
Кроме того, проект предусматривает обновление парка спецтехники, что позволит принимать и обслуживать самолеты любого типа.
Шавкат Мирзиёев дал указания по повышению эффективности работы аэропорта, подчеркнул необходимость увеличения местных и международных рейсов, полного использования логистических возможностей. Одной из основных задач должно стать обеспечение ценовой доступности билетов.
На этом президент завершил свою поездку в Наманган и вернулся в Ташкент.