В Намангане модернизируют международный аэропорт — подробности

«Путь из Ферганской долины в другие регионы нашей страны лежит через перевал и не во всех направлениях доступны поезда. Поэтому сама жизнь диктует необходимость улучшения инфраструктуры аэропорта, что даст мощный стимул развитию бизнеса, транспортных услуг и туризма».