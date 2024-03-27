Более 2,4 тысячи машин стоят на границе Беларуси с Литвой

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Свыше 3480 грузовых и легковых автомобилей скопилось в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.
Самые большие очереди, как и прежде, фиксируются в двух действующих пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. В «Каменном Логе», по данным на 6:00, насчитывается 1110 грузовых машин, а в «Беняконях» — 1130.
На границе Беларуси с Латвией тоже растут очереди. Если в начале текущей недели в пункте пропуска «Григоровщина» было 785 фур, то в настоящий момент там уже находятся 850 машин.
На белорусско-польской границе очередей из большегрузов нет.
Ситуация с легковыми автомобилями
На границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза тоже отмечаются скопления из легковых автомобилей.
Так, более 90 машин стоят на литовском направлении в погранпереходе «Бенякони» и еще 80 авто — в «Каменном Логе».
На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» находится еще больше машин, там сейчас в очередях находятся более 220 автомобилей.
На границе Беларуси с Латвией очереди из легковушек не фиксируются.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.