Госсекретарь Блинкен: США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах

В свою очередь Мурат Нуртлеу подчеркнул сбалансированный характер внешней политики Казахстана, и уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала РК путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений.