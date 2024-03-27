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В Самарской области появилась новая награда

Почетным знаком Самарской губернской думы «Земское признание» I и II степени будут награждать за выдающиеся заслуги перед регионом.

Источник: CityTraffic.ru

В Самарской губернской думе на пленарном заседании 26 марта 2024 года депутаты поддержали поправки в областной закон о наградах: список региональных наград пополнит почетный знак Самарской губернской думы «Земское признание» I и II степени.

Им будут награждаться лучшие представители науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства, общественности и различных отраслей деятельности за выдающиеся заслуги перед регионом.

С учетом проведенных изменений звание «Ветеран труда Самарской области» будет присваиваться гражданам, награжденным почетным знаком Самарской Губернской Думы «Земское признание» I степени, при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин, а также гражданам, имеющим почетный знак Самарской Губернской Думы «Земское признание» II степени, при наличии трудового стажа на территории региона не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин, рассказали в пресс-службе СГД.