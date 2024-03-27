В Самарской области появилась новая награда

С учетом проведенных изменений звание «Ветеран труда Самарской области» будет присваиваться гражданам, награжденным почетным знаком Самарской Губернской Думы «Земское признание» I степени, при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин, а также гражданам, имеющим почетный знак Самарской Губернской Думы «Земское признание» II степени, при наличии трудового стажа на территории региона не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин, рассказали в пресс-службе СГД.