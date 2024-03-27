В СВО погиб мобилизованный минусинец

В СВО погиб Александр Тамбовцев, сообщили в администрации города Минусинска. Он родился 21 ноября 1988 года в Норильске. Какой-то период семья проживала в Иркутской области, затем переехала в Минусинск.
В 2007 году Александра призвали в армию. Он служил в десантных войсках. В 2015 году поступил в Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе в Москве.
4 октября 2022 года Александра Тамбовцева призвали по частичной мобилизации. Служил он разведчиком.
Погиб 26 февраля в боях под Авдеевкой.
Проститься с Александром можно будет 28 марта с 11:00 до 12:00 в Центре культурного развития (ул. Народная, 17).