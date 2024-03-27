Аксенов встретился с муфтием мусульман Крыма: они провели ифтар

Аксенов и муфтий собрались во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы разделить с верующими вечернюю трапезу разговения. Глава Крыма отметил, что жители республики, вне зависимости от национальности и вероисповедания, с уважением относятся к традициям друг друга.