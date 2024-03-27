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Аксенов встретился с муфтием мусульман Крыма: они провели ифтар

Аксенов и муфтий мусульман Крыма провели ифтар.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Во вторник, 26 марта, глава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман республики хаджи Эмирали-эфенди провели ифтар. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов и муфтий собрались во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы разделить с верующими вечернюю трапезу разговения. Глава Крыма отметил, что жители республики, вне зависимости от национальности и вероисповедания, с уважением относятся к традициям друг друга.

— У нас общие и радость, и горе, вместе мы преодолеваем трудности и вместе побеждаем, — подчеркнул Аксенов.

Он поблагодарил муфтия, активистов, общественников и крымских мусульман, которые участвуют в специальной военной операции, нашим защитникам. Глава республики добавил, что на этих людей можно положиться в трудную минуту.

— Единство и межнациональное согласие — одно из наших главных достижений, залог дальнейшего успешного развития Крыма и всей страны. В этом наша сила и наше общее будущее, — заключил Аксенов.

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