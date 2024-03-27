Минобороны Беларуси: мы повышаем уровень проверок боеготовности армии

В Минобороны Беларуси сообщили, что Вооруженные Силы повышают уровень проверок боеготовности по причине имеющихся угроз и вызовов. Подробности рассказал министр обороны Виктор Хренин, пишет БелТА.
Он отметил:
— Повышаются вызовы и угрозы, а мы повышаем уровень проверок.
Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что по проводимым масштабам указанная проверка является одной из самых масштабных.
— В боевую готовность «полная» с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитная ракетная бригада.
По его словам, в указанных мероприятиях задействовано примерно 5 тысяч военнослужащих запаса, сказав, что это очень большое количество. Хренин обратил внимание на то, что сегодня видно, насколько возрастают вызовы и угрозы:
— Это воинственная риторика, которая звучит от наших соседей.
Он заметил, что белорусская сторона к подобному спокойно относиться не может, «потому что в свое время выучили уроки истории». Министр уточнил, что проверка проводится для того, чтобы обучить военных, улучшить вопросы боевой и мобилизационной готовности, а также повысить навыки в вопросах действий на незнакомых участках местности.
— Потому подразделения вышли не на полигон, а на реальный участок, реальные маршруты, реальную границу.
Он пояснил, что подразделениями выполняются учебные задачи, добавив:
— Для них создана обстановка такая, что на сегодняшний день войны еще нет, и противник только к ней готовится.
Хренин подчеркнул, что необходимо видеть, а также отслеживать обстановку и действовать в случае необходимости решительно.
— Не церемониться, если нас будут пытаться провоцировать. Вот основная задача, — заключил он.