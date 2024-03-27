Минобороны Беларуси: мы повышаем уровень проверок боеготовности армии

Он заметил, что белорусская сторона к подобному спокойно относиться не может, «потому что в свое время выучили уроки истории». Министр уточнил, что проверка проводится для того, чтобы обучить военных, улучшить вопросы боевой и мобилизационной готовности, а также повысить навыки в вопросах действий на незнакомых участках местности.