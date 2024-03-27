Новым министром иностранных дел Йемена назначили посла в Саудовской Аравии

На этом посту аз-Зиндани сменил Ахмеда Авада бен Мубарака, который в феврале стал новым премьер-министром Йемена. Аз-Зиндани — карьерный дипломат, с 2017 года и до своего назначения министром был послом республики в Саудовской Аравии. Ранее возглавлял дипломатические представительства Йемена в Иордании, Италии и Великобритании, работал в представительстве республики при ООН. С 1986 года был заместителем министра иностранных дел в правительстве Южного Йемена со столицей в Адене и сохранил эту должность до 1991 года уже после объединения Йемена и провозглашения республики в 1990 году.
С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.