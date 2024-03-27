Общественная палата Хабаровского края формирует новый состав

В Хабаровском крае объявлен прием документов на вхождение в состав Общественной палаты VI созыва. Новый коллегиальный орган будет традиционно сформирован из трех групп представителей общественности по 11 человек от каждой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первую группу общественных деятелей формирует и представляет губернатор Хабаровского края, вторую — краевая законодательная дума. Другие 11 человек, представляющие различные некоммерческие организации, могут подать документы в аппарат общественной палаты. Как уточняет комитет по внутренней политике края, для заявителей желательно иметь заслуги перед Хабаровским краем и обществом, иметь конкретные результаты деятельности в сфере защиты прав и свобод граждан и защиты интересов профессиональных и социальных групп. С 2018 года, помимо защиты интересов общественности, на палату возложены обязанности по развитию института наблюдателей на голосованиях разного уровня.
На последних выборах президента России в регионе работали более 2 тыс наблюдателей, которых подготовила Общественная палата Хабаровского края.