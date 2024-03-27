Общественная палата Хабаровского края формирует новый состав

Первую группу общественных деятелей формирует и представляет губернатор Хабаровского края, вторую — краевая законодательная дума. Другие 11 человек, представляющие различные некоммерческие организации, могут подать документы в аппарат общественной палаты. Как уточняет комитет по внутренней политике края, для заявителей желательно иметь заслуги перед Хабаровским краем и обществом, иметь конкретные результаты деятельности в сфере защиты прав и свобод граждан и защиты интересов профессиональных и социальных групп. С 2018 года, помимо защиты интересов общественности, на палату возложены обязанности по развитию института наблюдателей на голосованиях разного уровня.



На последних выборах президента России в регионе работали более 2 тыс наблюдателей, которых подготовила Общественная палата Хабаровского края.