Минобороны Польши остановило в стране все учения после гибели пятого военного

Инцидент в Татрах стал уже пятым случаем гибели военнослужащих на проводящихся в этом месяце военных учениях. 5 марта на полигоне учебного центра бронетанковых войск два солдата погибли после наезда на них боевой машины пехоты. 25 марта в результате несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве погибли двое саперов.