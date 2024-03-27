Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме могут изменить закон после ситуации с изображением «Родины-матери»

В комитет по культуре ГД поступает большое число обращений по поводу возможной монетизации изображения скульптуры «Родина-мать зовет!». В этой связи изучаются обстоятельства сложившейся ситуации.

Источник: Волгоградская правда

Напомним, ранее появилась информация о том, что право получать плату за изображение скульптуры в суде выиграл внук и наследник скульптора Евгения Вучетича — Евгений Вучетич-мл.

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что лично занималась этим вопросом на минувшей неделе. По словам депутата, в рамках изучения проблемы возникли вопросы ко всем задействованным сторонам, а в особенности к Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Руководителю Роспатента Юрию Зубову направили официальное письмо, в котором была отмечена озабоченность тем, что товарный знак, который одновременно является священным символом Победы в Великой Отечественной войне, изображается на предметах быта, одежде, канцелярии, в организациях питания.

«Считаем необходимым кардинально сократить перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается или осуществляется госрегистрация товарного знака с изображением или наименованием таких символов», — говорится в письме Ямпольской.

Следующим шагом депутатов Госдумы может стать законодательная инициатива, которая не позволит регистрировать товарные знаки любых изображений (наименований) объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны.

Как отметила Елена Ямпольская, комитет по культуре готов проработать дополнительное законодательное регулирование в этой сфере.