В Госдуме могут изменить закон после ситуации с изображением «Родины-матери»

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что лично занималась этим вопросом на минувшей неделе. По словам депутата, в рамках изучения проблемы возникли вопросы ко всем задействованным сторонам, а в особенности к Федеральной службе по интеллектуальной собственности.