В Госдуме могут изменить закон после ситуации с изображением «Родины-матери»

Напомним, ранее появилась информация о том, что право получать плату за изображение скульптуры в суде выиграл внук и наследник скульптора Евгения Вучетича — Евгений Вучетич-мл.
Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что лично занималась этим вопросом на минувшей неделе. По словам депутата, в рамках изучения проблемы возникли вопросы ко всем задействованным сторонам, а в особенности к Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Руководителю Роспатента Юрию Зубову направили официальное письмо, в котором была отмечена озабоченность тем, что товарный знак, который одновременно является священным символом Победы в Великой Отечественной войне, изображается на предметах быта, одежде, канцелярии, в организациях питания.
«Считаем необходимым кардинально сократить перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается или осуществляется госрегистрация товарного знака с изображением или наименованием таких символов», — говорится в письме Ямпольской.
Следующим шагом депутатов Госдумы может стать законодательная инициатива, которая не позволит регистрировать товарные знаки любых изображений (наименований) объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны.
Как отметила Елена Ямпольская, комитет по культуре готов проработать дополнительное законодательное регулирование в этой сфере.