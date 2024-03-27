Молдавский премьер направился с рабочим визитом в Бухарест

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан совершает рабочий визит в Бухарест, поездку на брифинге во вторник анонсировал пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
Он рассказал, что глава правительства примет участие в мероприятии, организованном Бухарестской фондовой биржей совместно с партнерами из Республики Молдова и Румынии.
«Это второй по счету молдавско-румынский форум Capital Bridges. Мероприятие способствует развитию прочного экономического сотрудничества и интеграции рынков капитала двух стран».
На форуме запланированы выступления председателя сената Румынии Николае Чукэ, председателя парламента Молдовы Игоря Гросу, премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, а также председателя ЕБРР Одиль Рено-Бассо (по видеосвязи), глав национальных банков обеих стран: Мугура Исареску и Анки Драгу.
«Участники обсудят макроэкономические реформы, инвестиционные возможности и прогрессы в банковском секторе Молдовы, создавая основу для улучшения двусторонних экономических отношений в контексте присоединения Республики Молдова к ЕС», — уточнил пресс-секретарь.
В состав молдавской правительственной делегации также входят министры Думитру Алайба и Петру Ротару.