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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана

Его встретил хоким области Улугбек Косимов.

Источник: Татарстан 24

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана. В международном аэропорту города Термез его встретил хоким области Улугбек Косимов, сообщили в пресс-службе Минниханова.

Сурхандарьинская область — самая южная область Узбекистана, она граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Основу экономики области составляет сельское хозяйство.

В программе руководителя республики будет посещение производств, ознакомление с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также встреча с руководством области.

Ранее мы писали, что в контексте повышения культурной осведомленности и безопасности Рустам Минниханов предложил организацию Культурологического форума. По словам главы региона, он будет включать в себя сессии для молодых ученых, исследующих культурную идентичность.