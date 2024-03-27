Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана. В международном аэропорту города Термез его встретил хоким области Улугбек Косимов, сообщили в пресс-службе Минниханова.
Сурхандарьинская область — самая южная область Узбекистана, она граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Основу экономики области составляет сельское хозяйство.
В программе руководителя республики будет посещение производств, ознакомление с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также встреча с руководством области.
Ранее мы писали, что в контексте повышения культурной осведомленности и безопасности Рустам Минниханов предложил организацию Культурологического форума. По словам главы региона, он будет включать в себя сессии для молодых ученых, исследующих культурную идентичность.