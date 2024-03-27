Politico: Байден сократил упоминание Украины в своих речах

По подсчетам издания, с января по 7 октября 2023 года, день начала палестино-израильского конфликта, президент США упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения «Хамаса» на Израиль и до января 2024-го этот показатель снизился до менее 22 раз в месяц. В феврале число упоминаний вернулось к предыдущим значениям.
Как отмечает издание, за высказываниями президента США внимательно следят иностранные лидеры, и отсутствие внимания со стороны Джо Байдена может «отодвинуть на второй план необходимость срочного финансирования», в том числе Украины.
«Украина была главным приоритетом для президента Байдена и Белого дома с октября — как и на протяжении последних двух лет, так будет продолжаться», — заверила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, комментируя данные Politico.
В феврале Сенат США одобрил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Но Палата представителей пока не утвердила проект. Глава ЦРУ Уильям Бернс прогнозировал потерю Украиной значительных территорий без помощи от американских властей. Пентагон в марте говорил, что украинские военные уже вынуждены отводить войска.