Politico: Байден сократил упоминание Украины в своих речах

По подсчетам издания, с января по 7 октября 2023 года, день начала палестино-израильского конфликта, президент США упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения «Хамаса» на Израиль и до января 2024-го этот показатель снизился до менее 22 раз в месяц. В феврале число упоминаний вернулось к предыдущим значениям.