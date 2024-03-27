Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Байден сократил упоминание Украины в своих речах

В последние месяцы 2023 года президент США Джо Байден стал реже упоминать Украину в своих выступлениях на фоне войны Израиля с «Хамасом». Об этом сообщает Politico, которое проанализировало расшифровки речей господина Байдена.

Источник: AFP 2023

По подсчетам издания, с января по 7 октября 2023 года, день начала палестино-израильского конфликта, президент США упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения «Хамаса» на Израиль и до января 2024-го этот показатель снизился до менее 22 раз в месяц. В феврале число упоминаний вернулось к предыдущим значениям.

Офис президента Украины Владимира Зеленского «забеспокоился, когда внимание Байдена переключилось на Израиль», заявил источник Politico. После этого украинские официальные лица «начали бить тревогу по поводу замедления западной помощи, нехватки боеприпасов и других проблем, которые зависят от поддержки со стороны США и союзников».

Как отмечает издание, за высказываниями президента США внимательно следят иностранные лидеры, и отсутствие внимания со стороны Джо Байдена может «отодвинуть на второй план необходимость срочного финансирования», в том числе Украины.

«Украина была главным приоритетом для президента Байдена и Белого дома с октября — как и на протяжении последних двух лет, так будет продолжаться», — заверила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, комментируя данные Politico.

В феврале Сенат США одобрил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Но Палата представителей пока не утвердила проект. Глава ЦРУ Уильям Бернс прогнозировал потерю Украиной значительных территорий без помощи от американских властей. Пентагон в марте говорил, что украинские военные уже вынуждены отводить войска.

Байден Джо