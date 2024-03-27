В евроквартале Брюсселя произошли столкновения полиции и фермеров

В акции приняли участие сельхозпроизводители из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции, передает ТАСС. Фермеры блокировали на тракторах несколько въездов в Европейский квартал, а также перекрыли Рю де ля Луа (улица Закона), главную транспортную артерию в этом районе. По данным полиции, в акции было задействовано около 250 тракторов. Протестующие вывалили несколько прицепов навоза и разожгли костры из деревянных ящиков перед зданием Европарламента.
Масштабные протесты фермеров начались еще в конце 2023 года и с тех пор набирают обороты. Их участники блокируют тракторами движение на ключевых трассах в городах Европы. В конце февраля несколько сотен фермеров ворвались в павильон сельхозвыставки во Франции, между охраной и протестующими начались потасовки, в полицейских начали бросать яйца. Протестующие критикуют власти за рост цен, отсутствие субсидий и дешевый украинский импорт.
Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».