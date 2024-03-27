В евроквартале Брюсселя произошли столкновения полиции и фермеров

Масштабные протесты фермеров начались еще в конце 2023 года и с тех пор набирают обороты. Их участники блокируют тракторами движение на ключевых трассах в городах Европы. В конце февраля несколько сотен фермеров ворвались в павильон сельхозвыставки во Франции, между охраной и протестующими начались потасовки, в полицейских начали бросать яйца. Протестующие критикуют власти за рост цен, отсутствие субсидий и дешевый украинский импорт.