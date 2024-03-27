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В евроквартале Брюсселя произошли столкновения полиции и фермеров

В европейском квартале Брюсселя вечером 26 марта произошли столкновения полиции с фермерами, недовольными аграрной политикой Евросоюза (ЕС). Акция прошла на фоне проходившего заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Полицейские применили против протестующих водомет, те в ответ задействовали «навозомет».

Источник: AFP 2023

В акции приняли участие сельхозпроизводители из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции, передает ТАСС. Фермеры блокировали на тракторах несколько въездов в Европейский квартал, а также перекрыли Рю де ля Луа (улица Закона), главную транспортную артерию в этом районе. По данным полиции, в акции было задействовано около 250 тракторов. Протестующие вывалили несколько прицепов навоза и разожгли костры из деревянных ящиков перед зданием Европарламента.

Масштабные протесты фермеров начались еще в конце 2023 года и с тех пор набирают обороты. Их участники блокируют тракторами движение на ключевых трассах в городах Европы. В конце февраля несколько сотен фермеров ворвались в павильон сельхозвыставки во Франции, между охраной и протестующими начались потасовки, в полицейских начали бросать яйца. Протестующие критикуют власти за рост цен, отсутствие субсидий и дешевый украинский импорт.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».