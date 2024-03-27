Губернатор Текслер вручил награды за особые заслуги южноуральцам

Южный Урал богат талантливыми людьми. Здесь работают прекрасные врачи и учителя, умнейшие инженеры, крепкие металлурги, самобытные режиссеры и актеры, певцы и танцоры. По традиции раз в год в резиденции губернатора проходит награждение тех, кто добился в своей отрасли больших успехов и прославил родной край.
В 2024 году государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области удостоены 48 жителей Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Миасса, Миньяра, Верхнеуральского и Октябрьского районов. Эти люди — представители самых разных профессий, но все они преданы делу и стране. Как отметил Алексей Текслер, наши земляки приняли активное участие в голосовании, поддержав действующего президента, выбрав развитие и достойное будущее России.
«Впереди у нас большие задачи. На нашей области особая ответственность, так было всегда. Мы были, есть и будем опорным регионом нашей страны. А главное наше богатство — это, конечно, жители Челябинской области. Талантливые, трудолюбивые профессионалы. Именно вы своим трудом делаете Южный Урал сильным, успешным и процветающим. Убежден, что с такими замечательными людьми, с сильным президентом нашу страну и область ждут динамичное развитие и большое будущее», — сказал глава региона.
Вклад в настоящее…
Указом президента медали Луки Крымского получили 16 южноуральских медиков. Все они самоотверженно ежедневно выполняют свой долг, спасая взрослых и детей. Награду из рук губернатора получили сотрудники ОКБ № 2, ЧОДКБ, ДГКБ № 8 и Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, врачи и медсестры.
А орден Пирогова, который вручается за оказание медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, военных действий, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, был торжественно вручен заместителю главного врача ЧОДКБ Николаю Ростовцеву. За свою 40-летнюю практику этот выдающийся хирург совершил немало профессиональных подвигов. И когда пришло время отправиться в ДНР на помощь местным детям, ни секунды не сомневался.
Как рассказал доктор, выездная бригада из Челябинска обследовала мальчиков и девочек, которые приезжали на Южный Урал оперироваться и теперь нуждаются в амбулаторных осмотрах.
Также среди награжденных — ракетостроители, сотрудники Государственного ракетного центра имени академика Макеева. Трое из них стали обладателями почетного звания «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации», еще один удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Эти награды свидетельствуют о том, насколько важную роль играет ГРЦ имени Макеева в укреплении оборонно-промышленного комплекса нашей страны», — отметил губернатор.
Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени получила и глава Челябинска Наталья Котова. Указом президента ее наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, три жителя Челябинской области получили звания: «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Благодарность президента РФ объявлена семи жителям Челябинской области. Благодарственным письмом президента РФ поощрена жительница Верхнеуральского района.
…и в будущее.
Как отметил губернатор, по-настоящему серьезный вклад в будущее нашей страны вносят многодетные семьи. Они также заслуживают награду за укрепление института брака. Поэтому Алексей Текслер с большим удовольствием вручил по указу президента медаль ордена «Родительская слава» семье Зариповых из Миасса, воспитывающих пятерых дочек.
«Это счастье, когда много детей. Хотим еще мальчика родить», — сказала мама девочек Гульфина Зарипова.
Признание на местах
Отмечены были южноуральцы и региональными наградами. Например, медали «За вклад в развитие Челябинской области», «За заслуги перед Челябинской областью» III степени получили пять жителей региона. Почетные звания: «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области», «Заслуженный работник социальной защиты Челябинской области», «Заслуженный юрист Челябинской области» получили четыре человека.
Культурный пласт
Еще одна церемония награждения состоялась у губернатора накануне Дня работника культуры и Всемирного дня театра. Государственные и региональные награды были вручены 12 работникам отрасли.
Алексей Текслер поблагодарил собравшихся за служение культуре и искусству на Южном Урале, подчеркнув, что самая высокая оценка — это любовь зрителя. А она, безусловно, есть, доказательство этому — традиционно полные залы.
«Самое дорогое для каждого человека — получить признание на малой родине, в своем регионе, в своем городе, заслужить любовь и уважение земляков. Поэтому по инициативе общественности и министерства культуры региона мною было принято решение учредить почетное звание “Заслуженный артист Челябинской области”, — сказал глава региона.
Первыми обладателями новой награды стали: кукловод челябинского театра кукол Николай Архипов, артист Камерного театра Мария Беляева, ведущий мастер сцены Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино» Зинаида Бондаревская, ведущий мастер сцены челябинского театра драмы им. Наума Орлова Татьяна Власова, актер Нового художественного театра Алексей Зайков, ведущий мастер сцены златоустовского театра «Омнибус» Ольга Зацепина, артист балета Челябинского театра современного танца Елена Пришвицына, балерина челябинского театра оперы и балета им. Глинки Екатерина Хомкина-Сафронова, солист челябинского театра оперы и балета Павел Чикановский, ведущий мастер сцены Магнитогорского театра им. А. С. Пушкина Марина Яковлева.
Также губернатор вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» главному режиссеру челябинского театра кукол имени В. Вольховского Александру Бороку. А артистка Челябинского молодежного театра Ольга Мочалова удостоена звания «Почетный гражданин Челябинской области».
Благодарные зрители активно поздравляют получателей с наградами в социальных сетях, выражая свою любовь и признательность: «Очень своевременно и заслуженно», «С удовольствием ходим в ваш театр», «Рады за вас, спасибо за ваш труд!».
Более 2,9 миллиарда рублей планируют потратить на сферу культуры в Челябинской области в 2024 году. Как отметил министр культуры Алексей Бетехтин, это значительно больше, чем в 2023 году. Дополнительные средства позволят закончить реконструкции крупных объектов, таких как «Белый дом» в Кыштыме, картинная галерея в Челябинске, Каслинский краеведческий музей, Центр культурного развития в Карабаше. Также будет куплено пять передвижных автоклубов для малых населенных пунктов.