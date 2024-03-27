Губернатор Текслер вручил награды за особые заслуги южноуральцам

«Впереди у нас большие задачи. На нашей области особая ответственность, так было всегда. Мы были, есть и будем опорным регионом нашей страны. А главное наше богатство — это, конечно, жители Челябинской области. Талантливые, трудолюбивые профессионалы. Именно вы своим трудом делаете Южный Урал сильным, успешным и процветающим. Убежден, что с такими замечательными людьми, с сильным президентом нашу страну и область ждут динамичное развитие и большое будущее», — сказал глава региона.