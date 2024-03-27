Замминистра ЖКХ НСО Евгений Назаров назначен и.о. главы министерства

По версии следствия, глава регионального МинЖКХ, зная, что «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства по соглашению с министерством, и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, принял решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. Сообщается, что в результате в региональный бюджет не поступило 220 млн рублей.