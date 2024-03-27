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Замминистра ЖКХ НСО Евгений Назаров назначен и.о. главы министерства

Он занял пост арестованного Дениса Архипова. Ранее в министерстве сообщали, что Архипов останется в должности.

Источник: Сиб.фм

В правительстве Новосибирской области назначили исполняющего обязанности руководителя министерства ЖКХ и энергетики. Об этом сообщает агентство ТАСС..

Пост и.о. главы ведомства занял Евгений Назаров, ранее работавший заместителем министра Дениса Архипова, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Назначен Назаров Евгений Геннадьевич, это замминистра», — сообщили агентству в пресс-службе МинЖКХ региона.

Напомним, о задержании Архипова стало известно 20 марта. В отношении него возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с бывшим регоператором по вывозу ТКО, компанией «Экология-Новосибирск».

По версии следствия, глава регионального МинЖКХ, зная, что «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства по соглашению с министерством, и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, принял решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. Сообщается, что в результате в региональный бюджет не поступило 220 млн рублей.

22 марта Центральный районный суд Новосибирска отправил Архипова в СИЗО на два месяца.

Примечательно, что ранее в региональном МинЖКХ сообщали, что Архипов после задержания остается в должности главы ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Общественный совет при МинЖКХ НСО обратился к председателю Облсуда с просбой избрать министру Архипову меру пресечения не связанную с лишением свободы.