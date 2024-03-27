Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле, в том числе о постановлении об индексации соцпенсий на 7,5%.
«Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 миллиона человек», — написал спикер ГД в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что в это же время вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах, отвечающий на запрос граждан. Закон даёт регионам все возможности навести порядок в этой сфере.
«Также вводится упрощённая процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», — написал Володин.
С апреля заработает закон, согласно которому граждане, имеющие административное наказание за езду в нетрезвом виде, не смогут сдавать экзамен и получать права. А также будут недопущены к экзамену люди, которых лишили прав. Четвёртую и последующую попытки можно будет осуществить в промежутке от 6 до 9 месяцев с момента предыдущей.
«Закон, вступающий в силу с 3 апреля. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи», — написано в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему — штраф может достичь 1 миллиона рублей с конфискацией продукции.