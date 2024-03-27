Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

«Закон, вступающий в силу с 3 апреля. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи», — написано в сообщении.