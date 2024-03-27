СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США

«Неоднозначный комментарий по поводу “сапог на земле” вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного чиновника.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».