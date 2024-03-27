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СМИ: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали власти США

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разгневали американских чиновников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Неоднозначный комментарий по поводу “сапог на земле” вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного чиновника.

Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.

В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

Макрон Эмманюэль