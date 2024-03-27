Захарова: наше несчастье разделили в Минске так, как будто свое горе

«Есть выражение: друзья по несчастью, когда несчастье одно на всех. А здесь несчастье случилось с нами, а разделили его в Минске так, как будто свое горе, — сказала Мария Захарова. — За это низкий поклон. Мы никогда этого не забудем и вся страна будет помнить. И реакцию Беларуси, и всех наших друзей, и всех наших союзников».
«Мы будем помнить, как многие западные страны меняли свою позицию от слов, что они якобы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило говорить их словами настоящими, когда они срочно за ночь начали переписывать свои заявления, присылать ноты дипломатические, оставлять записи совершенно другого качества, — подчеркнула Мария Захарова. — Мы тоже это запомним».