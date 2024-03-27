Захарова: наше несчастье разделили в Минске так, как будто свое горе

«Есть выражение: друзья по несчастью, когда несчастье одно на всех. А здесь несчастье случилось с нами, а разделили его в Минске так, как будто свое горе, — сказала Мария Захарова. — За это низкий поклон. Мы никогда этого не забудем и вся страна будет помнить. И реакцию Беларуси, и всех наших друзей, и всех наших союзников».