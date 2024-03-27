«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты Челябинской гордумы

«Первая проводится в муниципальных образованиях, где численность избирателей свыше 50 тыс. человек и голосует любой избиратель, зарегистрированный в границах избирательного округа. Вторая проводится там, где численность избирателей ниже порога в 50 тыс. человек, голосуют избиратели, зарегистрированные в границах избирательного округа и заранее зарегистрированные местным организационным комитетом. В этом году все победители процедуры должны будут получить статус членов или сторонников партии. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО упрощаются правила подачи документов», — рассказал Маслов.