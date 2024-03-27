«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты Челябинской гордумы

«До 25 апреля идет регистрация кандидатов на предварительное голосование “Единой России”. Оно пройдет в электронном формате с 20 по 26 мая», — говорится в комментарии реготделения.
Глава города Наталья Котова отметила, что выборы «ожидаются конкурентными, с высокой активностью оппонентов в борьбе за каждый мандат, поэтому необходимо особо тщательно и качественно подойти к самой процедуре предварительного голосования и отбору кандидатур, которые будут представлять партию».
Напомним, осенью 2024 года пройдут выборы губернатора, депутатов Челябинской городской Думы VI созыва, а также выборы и дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов в муниципальных районах, городских округах, сельских поселениях, выборы глав сельских поселений.
Всего 8 сентября планируется проведение 61 избирательной кампании, будет замещено 348 мандатов.
Руководитель регисполкома «ЕР» Виталий Маслов отметил, что для желающих участвовать в выборах от партии предварительное голосование — обязательная процедура, которая в этом году пройдет по двум моделям.
«Первая проводится в муниципальных образованиях, где численность избирателей свыше 50 тыс. человек и голосует любой избиратель, зарегистрированный в границах избирательного округа. Вторая проводится там, где численность избирателей ниже порога в 50 тыс. человек, голосуют избиратели, зарегистрированные в границах избирательного округа и заранее зарегистрированные местным организационным комитетом. В этом году все победители процедуры должны будут получить статус членов или сторонников партии. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО упрощаются правила подачи документов», — рассказал Маслов.