В Приморье обновят многоцелевой вертолет Ка-62

В Приморье обновят вертолет Ка-62. Из-за санкций в нем установят новые двигатели и отечественную трансмиссию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Ка-62 — многоцелевой вертолет среднего класса, способный развивать скорость не менее 315 километров в час. Список его предназначений разный. Его можно использовать как пассажирский, грузовой, медицинский и поисково-спасательный.
«Новые двигатели и трансмиссия уже установлены на испытательные вертолеты Ка-62 для тестов по расширению его эксплуатационных летно-технических характеристик на земле. В 2024 году компания продолжит разработку конструкторской документации на воздушное судно и приступит к изготовлению новых комплектующих на производственных мощностях предприятия», — поделился замминистра промышленности и торговли края Алексей Пикалов.
Замминистра добавил, что реализация вертолетов Ка-62 в новом облике возможна не ранее четвертого квартала 2025 года.