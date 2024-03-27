Губернатор Глеб Никитин взял под личный контроль ремонт старого Борского моста

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял под личный контроль ремонт старого Борского моста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, что работы на переправе стартовали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». 26 марта для водителей было закрыто движение. При этом на Борском мосту проезд открыт: там организовали реверсивное движение. Глеб Никитин рассказал, что поручил ответственным лицам проводить мониторинг в часы пик.
По словам главы региона, в первый день перекрытия Борского моста реверсивные светофоры работали штатно. При этом на дороге было зафиксировано несколько попыток обгона фур по реверсивной полосе. Такие ситуации пресекали автоинспекторы.
Глеб Никитин призвал учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и принять во внимание все изменения.
Ранее мы писали, что открытие объездной дороги возле площади Свободы намечено на конец второго квартала 2024 года.