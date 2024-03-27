Губернатор Глеб Никитин взял под личный контроль ремонт старого Борского моста

Напомним, что работы на переправе стартовали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». 26 марта для водителей было закрыто движение. При этом на Борском мосту проезд открыт: там организовали реверсивное движение. Глеб Никитин рассказал, что поручил ответственным лицам проводить мониторинг в часы пик.