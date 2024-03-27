Оппозиция обвинила власти Молдавии в попытке устранить конкурентов

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) готовы устранить любых конкурентов, подрывая при этом основы демократии, считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Конституционный суд Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии «Шор». При этом спикер парламента и глава партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что депутаты внесут коррективы в законодательство и не позволят «преступным группировкам» участвовать в выборах.
«По сути, суд подтвердил то, о чем давно говорили все независимые эксперты: попытки правящей партии ПДС внести изменения в законодательство с целью исключить оппозицию из политического процесса являются неконституционными. Под видом борьбы с “неконституционными” движениями ПДС пыталась устранить любую конкуренцию, подрывая основы демократии».
По его словам, депутаты из партии «Шор» доказали всей стране, что «правда и закон на стороне тех, кто готов за них бороться». Также оппозиционер полагает, что этим решением Конституционный суд Молдавии доказал свою независимость и приверженность принципам справедливости.
В прошлом году Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии «Действие и солидарность» запрет для бывших членов оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года.
При этом КС в июне прошлого года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий «Шор». Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.