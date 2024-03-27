Оппозиция обвинила власти Молдавии в попытке устранить конкурентов

В прошлом году Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии «Действие и солидарность» запрет для бывших членов оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года.