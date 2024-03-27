«Нельзя уйти в сторону». Игорь Сапко — о миссии уполномоченного

— Спорт: лыжи, баскетбол. Книги. К сожалению, сейчас остаётся мало времени на чтение: только выходные или во время полёта. Пробовал слушать аудиокниги во время занятий северной ходьбой. Но всё же предпочтение отдаю бумажным. Это как с газетами: да, можно почитать в интернете, но это не сравнится с тем ощущением, когда ты разворачиваешь свежую, пахнущую типографской краской газету.