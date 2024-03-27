«Нельзя уйти в сторону». Игорь Сапко — о миссии уполномоченного

В прошлом — депутат и мэр, в настоящем — омбудсмен Пермского края. Игорь Сапко успел пройти путь от политика до поста уполномоченного по правам человека. О том, каково это — сменить кресло в Госдуме на кабинет в столице родного края, какие проблемы жителей решает сегодня омбудсмен, читайте в интервью perm.aif.ru.
Всегда открыт
Ольга Семёнова, «АиФ-Прикамье»: Вы успели примерить несколько важных ролей на политическом поприще. Тяжело ли менять сферы?
Игорь Сапко: Вспоминаю декабрь 1996 г., когда я впервые от одного из округов Индустриального района избирался в городскую думу. Шёл на выборы со слоганом «Вместе мы сильнее». И в моей жизни он стал определяющим. Ключевой посыл — желание помочь людям. Сейчас опыт работы и главой Перми, и в Госдуме позволяет привнести новые подходы уже в правозащитную сферу деятельности.
Посыл открытости, диалога всегда был для меня определяющим на всех местах работы. Я никогда не дистанцировался от обращений и общался с жителями. Сейчас же круг вопросов, с которыми приходится сталкиваться, стал шире.
— Как удалось адаптироваться к работе не от лица власти, а от лица правозащитного органа?
— Как вы знаете, я приостановил членство в партии, поскольку убеждён, что деятельность уполномоченного должна быть вне политики.
Залог успеха в защите и восстановлении прав граждан — в оперативном взаимодействии с органами власти, профильными ведомствами, в том числе федеральными. Наработки и контакты, которые у меня появились на прежних местах работы, помогают более оперативно и эффективно реагировать на обращения: не надо входить в бюрократическую переписку, готовить официальные запросы. Иногда можно решить вопрос, используя добрые личные отношения. Выигрывает в первую очередь заявитель, который хочет как можно скорее решить проблемы.
Не буду скрывать: сейчас от работы уполномоченного я получаю гораздо больше удовлетворения, чем от работы депутатом в Госдуме. Потому что здесь я ежедневно вижу результат своего труда. В том числе — благодаря профессиональной команде. Это люди, которые глубоко погружены в повестку и помогают мне.
Мы модернизировали сайт, чтобы упростить процесс подачи заявления. Там стала более понятная навигация, люди начали активно им пользоваться. У меня есть страницы в соцсетях и телеграм. Часто сам лично отвечаю людям. Жалобы, которые они присылают, оперативно отдаю в работу. Вообще активно развиваем удалённые каналы связи. Запустили чат-бот в телеграм. Понятно, что им пользуются в основном представители молодого поколения, но это дополнительный канал связи. Считаю, что мы открыли важные шлюзы, чтобы людям было удобно.
Ещё один важный шаг — создание экспертного совета. Он стал полноценным органом, где мы обсуждаем наиболее острые и значимые вопросы. Туда входят профессионалы своего дела в разных отраслях.
Пропустить через себя
— С какими проблемами приходят люди? Многие ли из них удаётся решить?
— Пермский край — один из немногих регионов, который ведёт учёт восстановленных прав граждан. В 2023 г. нам поступило более шести тысяч обращений от семи тысяч граждан. В итоге в 85% случаев удалось восстановить права.
Тематика разная. И она меняется. Но при этом традиционно поступают вопросы, которые касаются прав на жилище, охрану здоровья и получение медицинской помощи. Кстати, число обращений по последнему пункту уменьшилось на 35%. Считаю, что это в том числе показатель системной работы Минздрава — открытие и ремонт поликлиник и больниц
Выросло число обращений, связанных с защитой прав мобилизованных и других военнослужащих и их семей. Теперь оно составляет 10% от общего числа.
— Вы занимаетесь вопросом возвращения наших военнослужащих, попавших в плен. Как строится эта работа?
— При федеральном уполномоченном работает специальная контактная группа, куда входят представители Минобороны, следственного комитета, прокуратуры, других ведомств. Они занимаются возвращением из плена и поиском пропавших без вести. Мы тесно с ними взаимодействуем.
С момента специальной военной операции нам удалось вернуть из плена 32 военнослужащих из нашего края. Это бойцы разного возраста: от 21 года до 60 лет. С начала этого года было уже три обмена. Для меня очень важно, что среди ребят были и наши земляки.
Каждое обращение пропускаешь через себя. Не буду скрывать: работа крайне непростая и требует пристального внимания. Для тех, кто обращается за помощью, очень много значит личный разговор. Порой им важен просто звонок и знание того, что по его обращению продолжают работу. Диалоги с семьями военнослужащих нужны, нельзя уйти от них в сторону.
Показать другую жизнь
— Вы говорили, что до работы омбудсменом ни разу не были в колонии. Помните первое посещение ИК?
— Это был мой первый рабочий день в новой должности. Его я вместе с прокурором Павлом Бухтояровым провёл в колонии в Кизеле. Получилось сразу же глубокое погружение в тематику.
В прошлом году у меня был 41 выездной приём в колонии. У нас есть соглашение с ГУФСИН, выстроен очень конструктивный диалог.
Не бывает дня, чтобы в почте не было обращения из исправительной колонии. Кто-то не согласен с приговором, у кого-то бытовые вопросы, кто-то просит разъяснить законодательные моменты. Осуждённые, как и все остальные люди, имеют права. Наибольшее количество выявленных нарушений связано с несоблюдением условий содержания и отбывания наказаний. Это в том числе несоблюдение прав на медико-санитарное, бытовое обеспечение. В прошлом году занимался темой розничной продажи продуктов в исправительных учреждениях: цены были завышены. Обозначили проблему, сейчас ведём мониторинг цен.
Один из выездов был в колонию «Белый лебедь», где отбывают пожизненное наказание. На приём записали пять осуждённых. Один готовил документы на помилование и просил консультации. Другой спрашивал о вариантах отправки на СВО. Третий решил обсудить философские темы — поговорить о книгах, писателях.
— Пермский край не избежал громких скандалов, связанных с пытками в колонии. Как решается проблема?
— Избиение осуждённого служащим колонии в прошлом году считаю вопиющим фактом. Однако такие случаи в Пермском крае не носят массовый характер.
Сейчас предусмотрена повышенная ответственность за выполнение должностным лицом действий, которые явно выходят за пределы его полномочий и влекут существенное нарушение прав и законных интересов с применением пыток. Считаю, что это эффективная мера, как и усиление прокурорского надзора, активная позиция следственных органов.
— Одна из больных тем — молодые преступники, севшие по статье о попытке сбыта наркотиков. Зачастую это ребята из хороших семей. Есть ли у них шанс на нормальную жизнь?
— Я ввёл несколько нестандартные форматы взаимодействия с лицами, отбывающими наказание. К примеру, недавно в колонии № 32 прошёл спектакль театра «У Моста». В прошлом году был концерт в женской колонии в Березниках. Летом в детскую воспитательную колонию привёз игроков баскетбольной команды «Парма». Они провели мастер-класс, пообщались с ребятами. Это важные составляющие воспитательного процесса — когда показываешь, что другая жизнь есть. Считаю это тоже миссией уполномоченного.
В женских колониях очень много молодых женщин. Многие из них как раз были «закладчицами» — повелись на лёгкие деньги, а в итоге испортили себе жизнь. Им всего 19−20 лет: детородный возраст. Им бы создавать семьи, рожать малышей. А они получили по 7−9 лет лишения свободы. Плачут, просят помочь.
В прошлом году было 89 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. Некоторых задержали сразу после первого эпизода. Из 16 ребят только двое были наркозависимыми. Все остальные — нет. И воспитывались в благополучных семьях.
Некоторые оступаются случайно. Человек должен выйти на свободу и пройти процесс социализации. И начинать его нужно ещё в колониях. Согласен с президентом, который сказал о варианте либерализации законодательства.
Таинство от мамы
— Вы часто готовите и даже публикуете кулинарные рецепты у себя на странице. Никогда не думали выпустить книгу с рецептами?
— Кулинария — хороший способ внутренней перезагрузки, возможность расслабиться, чтобы с новыми силами вернуться в рабочие моменты.
Очень люблю готовить. Наверное, это передалось от мамы. У неё собрано очень много разных рецептов, она создаёт великолепные блюда. Периодически радую коллег тортами, которые мы готовим вместе с ней. На 8 Марта был торт «Мужской» — с клюквой, цедрой. Коллегам очень понравился. До этого угощал «Наполеоном», тортом-безе.
До кулинарной книги мне далеко. И такую цель не ставлю. Но я человек очень гостеприимный, всегда с удовольствием готовлю для гостей.
— Что ещё помогает перезагрузиться?
— Спорт: лыжи, баскетбол. Книги. К сожалению, сейчас остаётся мало времени на чтение: только выходные или во время полёта. Пробовал слушать аудиокниги во время занятий северной ходьбой. Но всё же предпочтение отдаю бумажным. Это как с газетами: да, можно почитать в интернете, но это не сравнится с тем ощущением, когда ты разворачиваешь свежую, пахнущую типографской краской газету.
Как обратиться к уполномоченному по правам человека в Пермском крае:
Направить обращение через форму на сайте.
Позвонить по телефону
Написать на электронную почту: ombudsman@uppc.permkrai.ru