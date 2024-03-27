Губернатор Махонин проверит, как контролируют мигрантов и их перемещения в Прикамье

«Обсудим работу миграционного центра, как осуществляется контроль над мигрантами в крае. Также рассмотрим вопросы их обучения русскому языку, как они перемещаются внутри региона», — заявил на заседании краевого правительства 27 марта Махонин.
В свою очередь, на этом заседании кабмина Виктор Батмазов рассказал, какие меры безопасности принимаются в регионе после теракта в Crocus City Hall. В частности, он напомнил, что в Пермском крае для предотвращения преступлений и терактов внедрили и активно используют единую систему видеонаблюдения: входящие в ее контур камеры имеют функцию распознавания лиц. На сегодня установлено 2782 таких видеокамеры. В планах — увеличить их число до пяти тысяч. Губернатор поручил ускорить этот процесс.
Ранее «ФедералПресс» писал, что директор пермской школы и депутат Екатерина Лялина посетовала, что полиция стала хуже реагировать на угрозы терактов. Этот вопрос она подняла на мартовской пленарке гордумы. «ФедералПресс» публиковал ответ начальника пермской полиции Станислава Кравченко. Также советуем познакомиться с мнением директора пермского охранного предприятия Андрея Козеева, как следует усилить меры безопасности в развлекательных и торговых центрах после трагедии в Crocus City Hall.