Губернатор Махонин проверит, как контролируют мигрантов и их перемещения в Прикамье

В свою очередь, на этом заседании кабмина Виктор Батмазов рассказал, какие меры безопасности принимаются в регионе после теракта в Crocus City Hall. В частности, он напомнил, что в Пермском крае для предотвращения преступлений и терактов внедрили и активно используют единую систему видеонаблюдения: входящие в ее контур камеры имеют функцию распознавания лиц. На сегодня установлено 2782 таких видеокамеры. В планах — увеличить их число до пяти тысяч. Губернатор поручил ускорить этот процесс.