Шесть боевых отрядов направили на СВО донские казаки

В зоне СВО находятся 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада им. М. И. Платова, штурмовой казачий отряд «Шторм» им. Я. П. Бакланова, в состав которого вошли 150 мобилизованных донских казаков, добровольческое формирование «Аксай» и 18-й отряд боевого армейского резерва страны (БАРС-18) «Ростов». В феврале к ним присоединился 17-й Донской казачий полк имени генерала Бакланова.