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Шесть боевых отрядов направили на СВО донские казаки

Ростовская область, 27 марта 2024. DON24.RU. В зоне проведения спецоперации находятся шесть казачьих боевых подразделений, укомплектованных членами казачьих обществ Всевеликого войска Донского. Такие данные приводились на заседании совета по делам казачества при Правительстве Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Совещание прошло под председательством замглавы региона, атамана ВВД Сергея Бодрякова.

В зоне СВО находятся 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада им. М. И. Платова, штурмовой казачий отряд «Шторм» им. Я. П. Бакланова, в состав которого вошли 150 мобилизованных донских казаков, добровольческое формирование «Аксай» и 18-й отряд боевого армейского резерва страны (БАРС-18) «Ростов». В феврале к ним присоединился 17-й Донской казачий полк имени генерала Бакланова.

Боевые подразделения казаков дислоцируются в Донбассе (ДНР, ЛНР) и Новороссии (Херсонская и Запорожская области). Шефство над ними осуществляет Всевеликое войско Донское.

За период проведения СВО казачьими обществами Ростовской области и работниками ГКУ РО «Казаки Дона» собрано 439 тонн гуманитарной помощи на сумму 135 млн рублей. Грузы доставлены казакам на линию фронта.