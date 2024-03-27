Шесть боевых отрядов направили на СВО донские казаки

Совещание прошло под председательством замглавы региона, атамана ВВД Сергея Бодрякова.
В зоне СВО находятся 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада им. М. И. Платова, штурмовой казачий отряд «Шторм» им. Я. П. Бакланова, в состав которого вошли 150 мобилизованных донских казаков, добровольческое формирование «Аксай» и 18-й отряд боевого армейского резерва страны (БАРС-18) «Ростов». В феврале к ним присоединился 17-й Донской казачий полк имени генерала Бакланова.
Боевые подразделения казаков дислоцируются в Донбассе (ДНР, ЛНР) и Новороссии (Херсонская и Запорожская области). Шефство над ними осуществляет Всевеликое войско Донское.
За период проведения СВО казачьими обществами Ростовской области и работниками ГКУ РО «Казаки Дона» собрано 439 тонн гуманитарной помощи на сумму 135 млн рублей. Грузы доставлены казакам на линию фронта.