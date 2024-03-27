В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре

Булаев отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдёт в Хакасии. Ещё в 13 регионах запланированы выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех регионах — выборы глав административных центров субъектов, а также в 21 субъекте запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов, добавил заместитель председателя ЦИК.