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В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут в 16 регионах, при этом еще в трёх пройдут непрямые выборы, сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Источник: РИА "Новости"

«Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации — 19 субъектов. И в трёх регионах: Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Республика Крым (пройдут) непрямые выборы, выборы заксобрания», — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Булаев отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдёт в Хакасии. Ещё в 13 регионах запланированы выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех регионах — выборы глав административных центров субъектов, а также в 21 субъекте запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов, добавил заместитель председателя ЦИК.