ГУБОПиК: белорусские «воры в законе» могут интересовать спецслужбы Украины

Он также отметил, то на территории Украины большое число огнестрельного оружия находится под контролем различных криминальных группировок, отдельных лиц, которые пытаются наладить их сбыт, в том числе в Беларуси. ГУБОПиК МВД постоянно проводит мероприятий по предотвращению незаконного оборота оружия, обращая особое внимание на приграничную территорию.