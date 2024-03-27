ГУБОПиК: белорусские «воры в законе» могут интересовать спецслужбы Украины

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Белорусских «воров в законе» украинские спецслужбы могут использовать для получения информации о ситуации в Беларуси и России, такое мнение высказал начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Андрей Ананенко.
«Криминальные элементы (лица, ранее судимые, обиженные на власть) нередко используются спецслужбами Украины в качестве исполнителей различных преступлений на территории Беларуси и России», — заявил глава белорусского ГУБОПиК в интервью изданию «СБ».
Он считает, что белорусские «воры в законе», а также серьезные криминальные «авторитеты» не полезут в политику и не пойдут на совершение терактов.
«С большой долей вероятности их будут использовать для получения информации о происходящих в Беларуси и России общекриминальных процессах», — сказал Ананенко.
В настоящее время под пристальным вниманием ГУБОПиК МВД находятся шесть «воров в законе», половина их них отбывают сроки в колониях. Два «вора в законе» выехали за пределы Беларуси.
Всего на особом контроле ГУБОПиК МВД около 500 лиц — это криминальные авторитеты и «смотрящие».
Он также отметил, то на территории Украины большое число огнестрельного оружия находится под контролем различных криминальных группировок, отдельных лиц, которые пытаются наладить их сбыт, в том числе в Беларуси. ГУБОПиК МВД постоянно проводит мероприятий по предотвращению незаконного оборота оружия, обращая особое внимание на приграничную территорию.