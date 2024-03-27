Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия готова помогать молдавским фермерам

«Нужно только, чтобы вы со своей стороны правильно ориентировали службы, которые отвечают за безопасность продукции, чтобы они с нами эффективно сотрудничали… Нам надо помочь, чтобы вы улучшили наши контакты, но, как показывает практика, все смотрят на Брюссель… Мы способны организовать для вас поддержку», — заявил глава Россельхознадзора.