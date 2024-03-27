Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия готова помогать молдавским фермерам

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе встречи с представителями молдавской партии «Возрождение» заявил, что Россия готова помогать фермерам Молдавии, но при условии эффективного сотрудничества со стороны молдавских профильных служб.

Источник: AP 2023

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровкий рассказал на встрече, что из-за действий молдавских властей осложнились отношения с Россией, что привело к бедствиям фермеров.

«Молдавским фермерам стало невыгодно выращивать ту продукцию, что у нас была, даже до садов дошло. У нас начинают вырубать яблоневые сады», — заявил Нестеровский.

В свою очередь, Данкверт отметил, что российская сторона готова оказать поддержку.

«Нужно только, чтобы вы со своей стороны правильно ориентировали службы, которые отвечают за безопасность продукции, чтобы они с нами эффективно сотрудничали… Нам надо помочь, чтобы вы улучшили наши контакты, но, как показывает практика, все смотрят на Брюссель… Мы способны организовать для вас поддержку», — заявил глава Россельхознадзора.

Во встрече, в частности, принимали участие лидер «Возрождения» Наталья Параска, а также члены бюро партии Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский.

сельское хозяйство