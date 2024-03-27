СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

«В Следственном комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», — указали в ведомстве.
В обращении, опубликованном в Telegram-канале Яны Лантратовой и направленном в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, а также министерства юстиции ФРГ, США, Кипра и Франции, содержится призыв «расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов».
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.