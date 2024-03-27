СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

«В Следственном комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», — указали в ведомстве.