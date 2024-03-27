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Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Калининградской области до 15 апреля доложить по вопросу льготных перелетов для жителей региона, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.

Источник: © РИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий, включив в нее граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской области, предусмотреть финансирование соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в тексте.

Доклад по этому вопросу поручено представить до 15 апреля 2024 года.

Путин Владимир