Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий, включив в нее граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской области, предусмотреть финансирование соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в тексте.