Премьер Казахстана вызвал подчиненных из-за ситуации с паводками

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады своего первого заместителя Романа Скляра, министра по ЧС Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Бектенову доложили о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе.
По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействованы 2 500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Работы ведутся согласно алгоритму действий.
Продолжают действовать телефоны горячей линии МЧС (8 717 2 70 41 14), а также в территориальных подразделениях.
Функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай, Улытау и в Астане.
МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране.