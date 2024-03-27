Омский министр образования сдал ЕГЭ

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что сдал ЕГЭ по истории вместе с другими взрослыми.
Приняв участие в проекте «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», Кротт намерен пройти вместе с родителями всю процедуру ЕГЭ — от регистрации до сдачи. Акция направлена на то, чтобы познакомить родителей с процедурой сдачи ЕГЭ и снять психологическое напряжение перед экзаменами.
«Задания интересные, разноплановые, можно идти спокойно писать экзамен. Очень рад, что смог погрузиться в эту атмосферу», — поделился впечатлениями министр.