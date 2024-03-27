Вернувшийся с передовой воронежский волонтер ушел на фронт добровольцем

Николай Алексеев из Грибановского района Воронежской области был волонтером. Он ездил за ленточку, передавал грузы нашим бойцам. Так продолжалось два года.
А когда прибыл с передовой, то решил вернуться, но уже в качестве добровольца. Он подписал контракт с Минобороны. Эту историю сообщила пресс-служба районной администрации в своем телеграм-канале 27 марта.
Там пояснили, что военный опыт у Николая был. Он служил в спецназе ГРУ, а после участвовал в боевых действиях в Закавказье. Родные его решение поддержали.