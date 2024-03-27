Оксана Фадина высказалась о строительстве в парке 30-летия ВЛКСМ нового ТЦ

В 2019 году решение Верховного суда было исполнено департаментом имущественных отношений и участок предоставили. В 2020 году мэрия продлила договор аренды. Однако, как отметила Фадина, договор нельзя продлевать больше, чем на три года. Можно предположить, что это намёк на то, что он был продлён в 2023 году, при мэре Шелесте. Тем временем в городской администрации прокомментировали, действительно ли осуществлялось продление.