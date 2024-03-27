Оксана Фадина высказалась о строительстве в парке 30-летия ВЛКСМ нового ТЦ

Экс-мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина в своём телеграм-канале высказалась о предстоящих вырубках деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ. Напомним, там может появиться новый торговый комплекс. Участок под него предоставили ещё в декабре 2019 года. Владельцем стала компания «Кедр», известная тем, что уже построила в другой части парка другой скандальный ТЦ. Застройщик уже подал в комиссию по сносу и обрезке зелёных насаждений документы, в которых просит разрешения вырубить 267 деревьев, однако из повестки ближайшего заседания этот вопрос исключили.
«Проблема! Неужели ничего нельзя сделать с компанией, у которой такое символичное название “Кедр”. Срубают для строительства взрослые деревья, высаживают молодняк, который, в большинстве своём, не приживается, да и где высаживают? Нет информации, а парк уменьшается», — написали омичи в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.».
Бывший мэр Омска отреагировала на многочисленные жалобы жителей и прокомментировала грядущие вырбуки в парке 30-летия ВЛКСМ.
«Коллеги (мэрия), эта ситуация точно не тот случай, когда можно промолчать. Люди ждут… и в данном случае они точно должны владеть всей ситуацией, как она складывалась на самом деле, а не как сейчас преподносится в отдельных пабликах. По-видимому, речь здесь о том, что именно бывшую главу города могут называть главной виновницей очередных вырубок в парке. Фадина пишет, что ей пришлось передать землю “Кедру” из-за решения суда, и напоминает хронологию событий», — пишет Фадина.
Ещё в 2014 году на градостроительном совете впервые стало известно о планах строительства ТРК на территории парка 30-летия ВЛКСМ. По словам депутата, в 2015 — строительство планировалось начать, однако департамент архитектуры не выдал «Кедру» разрешение, в связи с тем, что:
в октябре Арбитражный суд «Кедру» отказал в иске, Восьмой арбитражный апелляционный суд признал отказ департамента архитектуры незаконным, Западно-Сибирский арбитражный суд встал на сторону мэрии, решением Верховного суда поддержан иск «Кедра» о разрешении строительства.
В 2019 году решение Верховного суда было исполнено департаментом имущественных отношений и участок предоставили. В 2020 году мэрия продлила договор аренды. Однако, как отметила Фадина, договор нельзя продлевать больше, чем на три года. Можно предположить, что это намёк на то, что он был продлён в 2023 году, при мэре Шелесте. Тем временем в городской администрации прокомментировали, действительно ли осуществлялось продление.
«Обращения компании “Кедр” нет в повестке предстоящего заседания городской комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Департаментом архитектуры администрации города Омска разрешение на строительство не выдавалось. Арбитражный суд Омской области обязал департамент имущественных отношений администрации города Омска заключить договор аренды на земельный участок с “Кедр” для строительства торгово-развлекательного комплекса. Срок действия договора истекает в 2026 году», — сообщили в мэрии.
Таким образом, исходя из ответа, в ближайшее время «Кедр» не сможет начать рубить деревья.