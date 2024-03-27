Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

«Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия», — говорится в поручении.