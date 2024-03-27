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Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия», — говорится в поручении.

Доклад необходимо представить до 15 апреля.

А до 15 декабря глава государства ждет доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024—2027 годах.

Путин Владимир