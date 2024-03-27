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Омский губернатор Хоценко рассматривает сотрудничество с белорусским «Амкодором»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко активизировал взаимодействие с крупным машиностроительным предприятием «Амкодор» в Беларуси.

Источник: МК.RU Омск

В ходе своего визита к заводу в Минске он обсудил перспективы поставок техники в Омскую область и выразил идею открытия филиала предприятия на территории региона.

«Амкодор» известен своими производствами строительной и дорожной техники, коммунальных и лесных машин. Благодаря широкому экспорту продукции на более чем 30 стран, большая часть оборота приходится на Россию.

Хоценко подчеркнул, что размещение производства «Амкодор» в Омской области принесет не только инвестиции в экономику региона, но и создаст новые рабочие места. В своем обращении в телеграм-канале, губернатор отметил, что такой шаг также позволит «Амкодору» увеличить свой экспортный потенциал в страны Центральной Азии.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко считает, что Белоруссии и Омской области надо увеличить товарооборот.