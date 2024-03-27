Омский губернатор Хоценко рассматривает сотрудничество с белорусским «Амкодором»

Хоценко подчеркнул, что размещение производства «Амкодор» в Омской области принесет не только инвестиции в экономику региона, но и создаст новые рабочие места. В своем обращении в телеграм-канале, губернатор отметил, что такой шаг также позволит «Амкодору» увеличить свой экспортный потенциал в страны Центральной Азии.