Омский губернатор Хоценко рассматривает сотрудничество с белорусским «Амкодором»

В ходе своего визита к заводу в Минске он обсудил перспективы поставок техники в Омскую область и выразил идею открытия филиала предприятия на территории региона.
«Амкодор» известен своими производствами строительной и дорожной техники, коммунальных и лесных машин. Благодаря широкому экспорту продукции на более чем 30 стран, большая часть оборота приходится на Россию.
Хоценко подчеркнул, что размещение производства «Амкодор» в Омской области принесет не только инвестиции в экономику региона, но и создаст новые рабочие места. В своем обращении в телеграм-канале, губернатор отметил, что такой шаг также позволит «Амкодору» увеличить свой экспортный потенциал в страны Центральной Азии.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко считает, что Белоруссии и Омской области надо увеличить товарооборот.