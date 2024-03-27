Новый запрет могут ввести для казахстанских госслужащих

«В рамках этого законопроекта мы рассматриваем такую норму о том, чтобы государственным служащим запретить играть именно в казино. Такая поправка имеется. Но насчет букмекерских контор пока общего мнения нет. Пока планируется, пока мы не можем сказать. Сейчас эта норма должна приниматься», — рассказал Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.