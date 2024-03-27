Новый запрет могут ввести для казахстанских госслужащих

Как сообщил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, в рамках законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности рассматривается вопрос о запрете азартных игр для госслужащих.
«В рамках этого законопроекта мы рассматриваем такую норму о том, чтобы государственным служащим запретить играть именно в казино. Такая поправка имеется. Но насчет букмекерских контор пока общего мнения нет. Пока планируется, пока мы не можем сказать. Сейчас эта норма должна приниматься», — рассказал Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.
На презентации законопроекта мажилисмен сообщил, что казино обогнали по доходам рынок недвижимости в Казахстане. По его словам, в прошлом году оборот букмекерских контор достиг 1 триллиона тенге.
Напомним, 20 марта депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Также будут внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Основные новеллы законопроекта: введение запрета на участие в азартных играх для физических лиц, состоящих в едином реестре должников; запрет на распространение на интернет-ресурсах рекламы букмекерских контор и тотализаторов; запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии; введение ответственности в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП (от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона тенге в 2024 году) для организаторов игорного бизнеса.