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Глава УрФУ Виктор Кокшаров переизбран на престижный пост

Он останется председателем Совета свердловских вузов еще на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава Уральского федерального университета Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя Совета ректоров свердловских вузов на ближайшие пять лет. Об этом сообщили в telegram-канале вуза.

— Заместителями выбраны ректоры юридического, экономического и медицинского университетов Владимир Бублик, Яков Силин и Ольга Ковтун, — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Напомним, в начале 2024 года студентам-отличникам УрФУ должны были повысить стипендиальные выплаты. Однако соответствующий указ Кокшаров подписал лишь в начале марта. Многие из обучающихся вуза оказались недовольны такой задержкой.