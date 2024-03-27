Глава УрФУ Виктор Кокшаров переизбран на престижный пост

Глава Уральского федерального университета Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя Совета ректоров свердловских вузов на ближайшие пять лет. Об этом сообщили в telegram-канале вуза.
— Заместителями выбраны ректоры юридического, экономического и медицинского университетов Владимир Бублик, Яков Силин и Ольга Ковтун, — говорится в сообщении пресс-службы университета.
Напомним, в начале 2024 года студентам-отличникам УрФУ должны были повысить стипендиальные выплаты. Однако соответствующий указ Кокшаров подписал лишь в начале марта. Многие из обучающихся вуза оказались недовольны такой задержкой.