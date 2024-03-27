Глава Минсоцзащиты признал, что выжить на минимальную пенсию в Молдове сложно

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Даже после индексации пенсий, намеченной на 1 апреля этого года, нельзя будет сказать, что эти выплаты смогут обеспечить достойный уровень жизни, заявил министр труда и социального развития Алексей Бузу.
«Тот факт, что мы увеличили (минимальный размер — Ред.) пенсии не означает, что этот рост достаточен и что пенсии в Молдове могут обеспечить достойный уровень жизни, — заявил министр в эфире TV8. — Конечно, выжить на такую пенсию сложно».
По его словам, правительству следует приложить больше усилий для обеспечения более высоких выплат пенсионерам в Молдове, особенно учитывая дефицит средств в пенсионном бюджете.
«Я неоднократно говорил, что никто в Молдове не доволен размером пенсий, и, конечно, правительство в том числе, должно приложить более существенные усилия для более значительного повышения пенсий, чтобы быстрее обеспечить пенсионерам достойную жизнь, но сделать это надо ответственно», — сказал Бузу.
Он сообщил, что пенсионный бюджет в 2024 году составляет 33 миллиарда 300 миллионов леев. Дефицит по выплатам пенсий в прошлом году составил пять миллиардов 400 миллионов, а в этом году ожидается около шести миллиардов леев.
«Таким образом, дефицит пенсионного бюджета — это практически весь бюджет примэрии муниципия Кишинев», — заявил министр.