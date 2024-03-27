Глава Минсоцзащиты признал, что выжить на минимальную пенсию в Молдове сложно

«Я неоднократно говорил, что никто в Молдове не доволен размером пенсий, и, конечно, правительство в том числе, должно приложить более существенные усилия для более значительного повышения пенсий, чтобы быстрее обеспечить пенсионерам достойную жизнь, но сделать это надо ответственно», — сказал Бузу.