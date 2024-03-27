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Хабиров показал картину уфимского художника о боевом братстве воинов СВО

Он опубликовал работу в социальных сетях.

Источник: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в социальных сетях картину уфимского художника Александра Скорнякова об участниках СВО.

Работа называется «Молись, брат, я прикрою». Автор изобразил двух бойцов в окопе. Один, с шевроном с ликом Иисуса Христа, держит в руках автомат и следит за врагом. А второй, у которого на рукаве флаг Башкирии, в этом время, отвернувшись, возносит мусульманскую молитву.

«Картина уфимца Александра Скорнякова — о том, что такое настоящее боевое братство воинов нашей большой, но единой страны», — написал глава республики.