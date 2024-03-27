Губернатор Самарской области вручил государственные награды землякам

В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям за их значительный вклад в развитие области и всей страны. На церемонии награждения были удостоены почетных званий более 50 человек.
В числе награжденных были защитники Отечества, сотрудники промышленных предприятий, фермеры, врачи, педагоги, работники культуры, а также представители общественных организаций. Губернатор лично выразил признательность каждому из участников церемонии за их труд и вклад в развитие региона.
— Вашими заслугами Самарская область продолжает устойчиво развиваться, несмотря ни на какие экономические санкции и прочие трудности. Мы по-прежнему в числе регионов-лидеров по многим социально-экономическим показателям, по-прежнему являемся надежной опорой для страны, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам церемонии.
На церемонии было объявлено о присвоении звания «Герой Российской Федерации» посмертно гвардии младшему лейтенанту Артему Пономаренко. Он во время выполнения боевой задачи вытащил трех военнослужащих из горящей машины и прикрыл собой раненного товарища, сохранив ему жизнь.
Кроме того, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующему ортопедическим отделением № 2 Самарской областной клинической больницы Сергею Литвинову. Медалью «За доблесть и отвагу» был удостоен атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.