Губернатор Самарской области вручил государственные награды землякам

На церемонии было объявлено о присвоении звания «Герой Российской Федерации» посмертно гвардии младшему лейтенанту Артему Пономаренко. Он во время выполнения боевой задачи вытащил трех военнослужащих из горящей машины и прикрыл собой раненного товарища, сохранив ему жизнь.