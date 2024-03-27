За прослушивание песен Пугачевой начнут штрафовать

Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что сейчас контент, издаваемый теми, кого Минюст считает иноагентами, маркируется соответствующей надписью. Если на концертах, вечеринках или на других мероприятиях перед включением песни публику об этом не предупредят, организатор получит штраф. Должностные лица заплатят до пяти тысяч рублей, юрлица — до 50 тысяч рублей.