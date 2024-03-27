За прослушивание песен Пугачевой начнут штрафовать

О том, что артистку вскоре признают иноагентом написал в своем телеграм-канале (18+) глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, процесс присвоения статуса уже начался.
Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что сейчас контент, издаваемый теми, кого Минюст считает иноагентами, маркируется соответствующей надписью. Если на концертах, вечеринках или на других мероприятиях перед включением песни публику об этом не предупредят, организатор получит штраф. Должностные лица заплатят до пяти тысяч рублей, юрлица — до 50 тысяч рублей.
Слушать певицу дома никто не запрещает, россиянам разрешено это делать даже без наушников, объяснил кандидат юридических наук Александр Добровинский ПГ.