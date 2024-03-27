Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прослушивание песен Пугачевой начнут штрафовать

Певицу вскоре планируют признать иноагентом.

В конце марта Минюст начал процедуру присвоения статуса иноагента певице Алле Пугачевой. В Госдуме объяснили, в каких случаях за прослушивание ее песен грозит штраф и какую сумму он составит.

О том, что артистку вскоре признают иноагентом написал в своем телеграм-канале (18+) глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, процесс присвоения статуса уже начался.

Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что сейчас контент, издаваемый теми, кого Минюст считает иноагентами, маркируется соответствующей надписью. Если на концертах, вечеринках или на других мероприятиях перед включением песни публику об этом не предупредят, организатор получит штраф. Должностные лица заплатят до пяти тысяч рублей, юрлица — до 50 тысяч рублей.

Слушать певицу дома никто не запрещает, россиянам разрешено это делать даже без наушников, объяснил кандидат юридических наук Александр Добровинский ПГ.

музыка