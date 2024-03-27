Пранк-журналисты Вован и Лексус статут почетными гостями Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде

По их мнению, поддержка героев тыла — важнейший этап консолидации общества.
«Важно проводить такие мероприятия, чтобы наши бойцы и все, кто помогает фронту, ощущали народную поддержку. Эта премия, в первую очередь, народная и показывает, что и военные, и гражданские сегодня — вместе как никогда, и каждый, кто вносит вклад в победу, будет отмечен по заслугам», — сказал пранкер Лексус.
Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях, а также поддержать претендентов на победу из числа нижегородских военнослужащих, добровольцев, волонтеров можно на сайте: fondsvoim.ru/premiya.
Напомним, церемония награждения лауреатов премии (https://t.me/blago_svoim) в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах — более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.
Лауреаты премии — не только военные, но и герои гражданских профессий — врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: «За боевой подвиг», «За уничтожение вражеской техники», «Комбат-батяня», «Воин-интернационалист», «Фронтовой трофей», «За волю к жизни», «За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу», «Полевой медбрат и медсестра», «За гражданскую позицию», «Военный капеллан», «Военный корреспондент», «Фронтовой волонтер», «Прифронтовой волонтер», «Фронтовой артист», «Фронтовой поэт».
Первая такая церемония состоялась в Москве в июле 2023 года, на ней за уничтожение вражеской техники и заслуги перед Отечеством наградили восемь боевых расчетов. Всего лауреатами премии стали 87 военнослужащих и гражданских специалистов. Вторая и третья церемонии прошли в ноябре в Улан-Удэ (Бурятия) и Братске Иркутской области. Теперь церемония состоится Нижнем Новгороде.