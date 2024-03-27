Пранк-журналисты Вован и Лексус статут почетными гостями Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде

«Важно проводить такие мероприятия, чтобы наши бойцы и все, кто помогает фронту, ощущали народную поддержку. Эта премия, в первую очередь, народная и показывает, что и военные, и гражданские сегодня — вместе как никогда, и каждый, кто вносит вклад в победу, будет отмечен по заслугам», — сказал пранкер Лексус.