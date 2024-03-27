Вслед за Польшей Латвия запрещает вывоз машин в Беларусь

Сложности возникают и на границе с Литвой. Но здесь пропускают автомобили, которые соответствуют двум условиям: по стоимости — до 50 тыс. евро и если все документы оформлены на одного человека. При этом сам владелец авто должен находиться за рулем перегоняемого автомобиля.