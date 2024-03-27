Вслед за Польшей Латвия запрещает вывоз машин в Беларусь

По словам очевидцев, ситуация на границе с ЕС резко ухудшилась 26 марта: ввезти в нашу страну автомобили с двигателем 1,9 литра стало почти невозможно.
В самой затруднительной ситуации оказались перегонщики, занявшие все места ожидания у границы. Контрольные службы не пропускают даже машины, предъявляющие документы о следовании в Казахстан, разворачивают гибриды и электромобили.
Сложности возникают и на границе с Литвой. Но здесь пропускают автомобили, которые соответствуют двум условиям: по стоимости — до 50 тыс. евро и если все документы оформлены на одного человека. При этом сам владелец авто должен находиться за рулем перегоняемого автомобиля.