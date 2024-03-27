Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных высказываниях и уважать молдавскую конституцию.
Во вторник глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что молдавский закон «о сепаратизме» ставит крест на переговорном процессе.
«В связи с некоторыми неуместными обвинениями Тирасполя мы настоятельно призываем их авторов уважать декларацию независимости, конституцию Молдавии и единогласное мнение международного сообщества, а также проявлять осторожность в высказываниях, обнародованных в публичном пространстве».
В ведомстве решили напомнить властям ПМР, что основной целью переговоров является всеобъемлющее и мирное урегулирование приднестровского конфликта «с целью полной реинтеграции обоих берегов Днестра и консолидации государственности Молдавии в рамках международно признанных границ».
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за «сепаратизм», «заговор против Молдавии» и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.