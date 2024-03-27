В Воронеже на салют 9 мая планируют потратить до 1,5 миллиона рублей

В Воронеже стартовал поиск подрядчика, которому доверят запуск салюта на 9 мая. На праздничные залпы власти собираются потратить до 1,5 миллиона рублей.
На этот раз салют продлится не десять, а восемь минут. В небе появятся пионы, хризантемы, ивы, короны, волны. Они будут взлетать на высоту 200 метров. Ранее были салюты, где залпы поднимались и на 500. Но, видимо, сейчас пошли на уменьшение зрелищности в целях безопасности.
На данный момент планируют, что салют будут запускать, как обычно, с дамбы Чернавского моста в 22.00. Однако не исключено, что опять же в целях безопасности место изменят. Или и вовсе отменят салют, как это было в 2023 году, все по тем же соображениям.